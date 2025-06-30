Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2. tamamlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı.
Öte yandan gelecek sezon planlamalarını sürdüren Siyah-beyazlılarda takıma katılacak yeni transferlerin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden - Son Dakika
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