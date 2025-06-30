Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka\'da 6 ayrılık birden

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2. tamamlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.

6 İSME KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı.

YENİ TRANSFERLER YAKINDA

Öte yandan gelecek sezon planlamalarını sürdüren Siyah-beyazlılarda takıma katılacak yeni transferlerin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.