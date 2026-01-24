Bundesliga 19. hafta maçında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Augsburg, 2-1'lik skorla kaybetti.
Ev sahibi Bayern Münih, 23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti. Augsburg, 75. dakikada Arthur Largura Chaves ile skora denge getirdi. Konuk ekip, bu kez 81. dakikada Han-Noah Massengo ile bir gol daha bularak öne geçti ve mücadeleyi kazandı.
Bu sonuçla birlikte Augsburg, puanını 19'a yükseltti. Bundesliga'da bu sezon ilk kez mağlup olan Bayern Münih, 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Hamburg'a konuk olacak. Augsburg, kendi sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?