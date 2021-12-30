Ligin en centilmen takımı Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk devresinde en centilmen takım, Fraport TAV Antalyaspor oldu. Antalyaspor, 19 hafta sonunda kırmızı kart ile cezalandırılmazken, sadece 44 sarı kart gördü. Ligde en çok kırmızı kart gören takım ise 7 kez ile Fatih Karagümrük oldu. Ligin en az en az sarı kart gören takımları da 30'ar kez ile Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Sezonun ilk devresini 22 puanla 15'inci sırada tamamlayan, 8'inci hafta teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırarak takımın başına futbol sorumlusu olarak Nuri Şahin'i getiren Fraport TAV Antalyaspor, ligde şu ana kadar kırmızı kart görmeyen tek takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk devresinde futbolcular 767 sarı, 50 kez de kırmızı kart gördü. Kırmızı kartların 30'u ise çift sarı karttan gösterildi.ANTALYASPOR HİÇ GÖRMEDİ, KARAGÜMRÜK ZİRVEDEFraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinde hiç kırmızı kart görmeyerek en centilmen takım olurken, Fatih Karagümrük ise 2'si çift sarı karttan olmak üzere 7 kez kırmızı kartla zirvede yer aldı. Karagümrük'ü 4'er kırmızı kartla Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe, 3'er kez Çaykur Rizespor, Fenerbahçe Trabzonspor , Alanyaspor, Kayserispor , 2'şer kez Yeni Malatyaspor Gaziantep FK , GZT Giresunspor Hatayspor ve Galatasaray takip etti. Medipol Başakşehir Konyaspor ve Kasımpaşa ise 1'er kırmızı kart gördü.EN AZ SARI RİZE VE SİVASSPOR'ASüper Lig'de hakemler tarafından en az sarı kart gösterilen takımlar Çaykur Rizespor ve Sivasspor oldu. İki takım hakemler tarafından 30'ar kez sarı kartla cezalandırıldı. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 kez sarı gört gördü. Ligde hakemler tarafından en çok sarı kart gösterilen takım ise 51 kez ile Kasımpaşa oldu. İstanbul temsilcisini 47 kez ile Göztepe, 46 kez ile Hatayspor ve 45 kez ile de Galatasaray takip etti.EN ÇOK DEFANS KART GÖRDÜSüper Lig'de hakemler tarafından en çok defans oyuncularına kart gösterildi. 817 kartın 297'si savunma oyuncularına çıktı. Hakemler; savunma oyuncularına 270 sarı, 17 çift sarı, 10 da kırmızı kart çıkarttı. Defans oyuncuları toplam 27 kez hakemler tarafından oyundan atılarak, ligin en çok kırmızı kart görenleri oldu. Defans oyuncuları çift sarı karttan en çok oyundan atılan oyuncular olarak da ilk sırada yer aldı. Savunma oyuncuları 17 kez çift sarı kart görerek oyun dışında kaldı. Orta saha oyuncuları 257 sarı kart görürken, hakemler 8'i çift sarı karttan olmak üzere orta alan oyuncularını toplamda 12 kez kırmızı kartla cezalandırdı.EN AZ KART KALECİLERE, TEK KIRMIZI UĞURCAN'A

Ligin kalecileri, sezonun ilk devresinde hakemler tarafından en az kart gösterilen futbolcular oldu. Kaleciler, sezonun ilk devresinde 39 kez sarı kartla cezalandırıldı. Ligde sezonun ilk devresinde çift sarı kartla oyun dışında kalan tek kaleci ise lig lideri Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır, Beşiktaş ile oynanan maçın bitişinin ardından taraftarlarla yaşadığı diyalog sonrasında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.