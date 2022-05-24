Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe - Son Dakika
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Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe

24.05.2022 10:40
Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ortaya çıkan istatistiklere bakıldığında defansif ve ofansif anlamda birçok parametrede zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ortaya çıkan istatistiklere bakıldığında defansif ve ofansif anlamda birçok parametrede zirvede yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 73 puanla 2'nci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan giriş yapan Fenerbahçe, ligde sezon sonunda oluşan verilere bakıldığında birçok alanda ilk sırada yer almayı başardı. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan ve özellikle ofansif anlamda daha golcü bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli ekip, hücum parametrelerinde yakaladığı ortalamalar ile lige istatistiksel anlamda damga vurdu.

GOL, ASİST, GOL BEKLENTİSİ, İSABETLİ ŞUT VE ATAK AKSİYONLARINDA ZİRVE FENERBAHÇE'NİN271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre Fenerbahçe, ligin ofansif anlamda en iyi takımı: Sezon boyunca 2638.3 ortalama Ofansif Index puanı olan sarı-lacivertli ekip, bu alanda 2601.12 puan ortalaması olan Trabzonspor ile 2508.1 ortalama puan yakalayan Beşiktaş'ın önünde yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, attığı 73 gol ile ligi en çok gol atan takım olarak kapatmayı da başardı. Attığı 73 golü 53 asist üzerinden bulan sarı-lacivertliler, bu alanda da 50 asist yapan Aytemiz Alanyaspor'u geride bıraktı. Fenerbahçe, ayrıca 38 maçta çektiği 221 isabetli şut ile bu alanda zirveyi kimseyi bırakmadı. Bu parametrede sarı-lacivertli ekibi, 210 isabetli şut ile Trabzonspor ve 209 isabetli şut ile Beşiktaş takip etti. Sarı-lacivertli ekip, maç başına gerçekleştirdiği 55.5 atak aksiyonu ile ligin ilk sırasında yer aldı. Bu alanda ise sarı-lacivertli ekibi, 55.2 ile Beşiktaş, 55.1 ile GZT Giresunspor izledi. Sarı-lacivertli ekip, gol beklentisi parametresinde de sezonu ilk sırada kapatmayı başardı. Sezon boyunca maç başına ortalama 1.9 gol beklentisi üreten sarı-lacivertli ekibi, bu alanda 1.83 ile Kasımpaşa ve 1.75 ile Trabzonspor izledi. Öte yandan Fenerbahçe, başarılı atak organizasyonu parametresinde sezonu 2'nci; başarılı dribbling alanında ise 3'üncü sırada tamamladı.FENERBAHÇE, KENDİ SAHASINDA EN AZ TOP KAYBEDEN TAKIMComparisonator'un verilerine göre İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte maç başına 0.72 gol yiyen sarı-lacivertli ekip, savunma anlamında da çok daha iyi bir görüntü çizmeyi başardı. 4'lü savunma sistemine geçmesiyle birlikte daha akıcı ve göze hoş gelen bir oyun oynayan Fenerbahçe, kendi sahasında yaptığı top kaybı parametresinde ortalama 11.68 ile ilk sırada yer aldı. Bu alanda sarı-lacivertlileri, 12.16 ile Adana Demirspor ve 12.21 ile Trabzonspor izledi. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu rakip yarı sahada en fazla top kazanan takım olarak da kapatmayı başardı. Rakip yarı sahada 453 top kazanan sarı-lacivertliler, yakaladığı 11.92 ortalama ile bu alanda da zirveyi kimseye bırakmadı. Bu alanda ise 2'nci sırada 11.42 ile Beşiktaş, 3'üncü sırada ise 11.05 ile Altay yer aldı.

Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe
Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe
Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe
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Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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