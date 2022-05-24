Ligin ofansif anlamda istatistik lideri Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ortaya çıkan istatistiklere bakıldığında defansif ve ofansif anlamda birçok parametrede zirvede yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 73 puanla 2'nci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan giriş yapan Fenerbahçe, ligde sezon sonunda oluşan verilere bakıldığında birçok alanda ilk sırada yer almayı başardı. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan ve özellikle ofansif anlamda daha golcü bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli ekip, hücum parametrelerinde yakaladığı ortalamalar ile lige istatistiksel anlamda damga vurdu.