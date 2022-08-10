Alessandro Mangiarratti: "Konyaspor çok kaliteli takım" - Son Dakika
Üye Girişi

Alessandro Mangiarratti: "Konyaspor çok kaliteli takım"

10.08.2022 21:06
Alessandro Mangiarratti: "Konyaspor çok kaliteli takım"

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, yarınki maçta ellerinden geldiğince iyi oynamaya çalışacaklarını kaydetti.

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, yarınki maçta ellerinden geldiğince iyi oynamaya çalışacaklarını kaydetti.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Lihtenştayn temsilcisi Vaduz, son çalışmasını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptı. Antrenmandan önce Teknik Direktör Alessandro Mangiarratti ve futbolculardan Benjamin Büchel ile Tunahan Çiçek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un sert bir rakip olduğunu söyleyen Alessandro Mangiarratti, "Elimizden geleni yapacağız. Geçen maçtaki değerlendirmelerimize göre gerçekten Konyaspor çok kaliteli takım. Genel olarak beklentimiz çok açık ve net değil ama elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışacağız. Konyaspor'un son maçını da izledik. Çok iyi ve sert bir oyundu. Genel olarak takıma katılım biraz az olacak. 4 tane sakat oyuncumuz var. Konyaspor'da ise bir eksiklik görmüyorum. Kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları çok iyi. Şu anda odaklandığımız konu defans" dedi.

Mangiarratti stat zemini alakalı ise, "Zemin çok büyük bir engel olmayacak. Fakat çok yazık, böyle bir stat için bu şekildeki görüntü hoş değil. Ama sulama yapılırsa herhangi bir sorun yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Büchel: "Yarın oynayacağımız maç için sevinçliyiz"

Kaleci Benjamin Büchel de, Konyaspor'un heyecanlı ve sıkı bir taraftara sahip olduğunu aktararak, "Yarın oynayacağımız maç için sevinçliyiz. Bizim için bir baskı oluşmayacağını düşünüyorum. Daha önce bu tarz statlarda oynadık. Genç oyuncularımız için de kendilerini gösterme imkanı olan bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Tunahan Çiçek: "Yarın maçta elimizden geleni yapacağız"

Yarınki maçta ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Tunahan Çiçek ise, "Konyaspor'un büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın maçta elimizden geleni yapacağız. Bize karşı baskılı oynayacaklarını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlandık. Taraftarın çok olması baskı oluşturmaz diye düşünüyorum. İnşallah 30 bin hatta daha çok seyirci gelir. Bizim için de güzel bir hikaye olur. Böyle büyük bir taraftarın önünde oynayacağımız için sevinçliyiz" diye konuştu. - KONYA

YORUMLAR
500
İlhan Palut: Konferans Liginde gruplara katılmak istiyoruz İlhan Palut: Konferans Liginde gruplara katılmak istiyoruz Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak Konyaspor, Avrupa'da 16. randevusuna çıkacak
Kaynak: İHA

Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alessandro Mangiarratti: 'Konyaspor çok kaliteli takım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:55 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 21:09:10. #1.12#
SON DAKİKA: Alessandro Mangiarratti: "Konyaspor çok kaliteli takım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement