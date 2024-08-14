Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio: \'İstediğimiz sonucu aldık\'

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Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğine dikkat çekerek, "İstediğimiz sonucu aldık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Lille, 1-1'lik sonuçla play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Bu maç için oyuncuları iyi şekilde motive ettik. Sahada iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu aldık takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Hem iyi bir sonuç hem de gelecek için iyi sinyaller veriyor" diye konuştu.

Genesio, sıklıkla yerde yatan futbolcularla ilgili gelen soruya, "Oyuncularımın yerde kalma sebebi faule maruz kalmaydı" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de iyi futbolcular olduğuna dikkat çene Genesio, "Yapmamız gerekeni yaptık. Zor bir maçtı. Karşımızda deneyimli oyuncular vardı. Her şeye rağmen tur atladık" diye konuştu.

"Hedefimiz lig etabına kalmak"

Penaltı pozisyonu için de konuşan Genesio, "Tabii ki önemli maçtı. Penaltı kazanmak da işimize geldi. Çok iyi bir atmosferde oynuyoruz ancak burada bütün personelin de hakkını vermek lazım. Sonuç olarak da Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz lig etabına kalmak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe taraftarına övgü

Genesio, sarı-lacivertli taraftarlardan da övgüyle bahsederek, "İkinci kez buraya geliyorum; Rennes'in başındayken geldim. Burada atmosfer muhteşem. Taraftalar tutkulu. Kaybettiklerinde de takımlarına saygılı davrandılar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL