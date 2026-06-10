Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde takımlar son hazırlık maçlarına çıkmaya devam ediyor.

ARJANTİN'DEN 3 GOLLÜ PROVA

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Dünya Kupası öncesindeki son maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi ve rakibi 3-0'lık skorla mağlup etti.

MESSİ 45 SANİYEDE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmayı 1-0 önde götüren Arjantin'de dakika 72'de Lionel Messi durumu 2-0'a getirdi. Oyuna dahil olan Messi, sahaya adım atmasından 45 saniye sonra savunma arkasına sarkan Lautaro Martinez'i topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Martinez'in ceza sahasında yerde kalmasıyla Arjantin penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, milli takım kariyerinin 117. golünü attı ve Angel Labruna'yı geride bırakarak Arjantin formasıyla ağları havalandıran en yaşlı (38 yıl 11 ay) isim oldu.