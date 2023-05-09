Ronaldo-Messi rekabeti Arabistan'a taşınıyor! Ronaldo'dan sonra Messi'de dudak uçuklatan bir rakama Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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Ronaldo-Messi rekabeti Arabistan'a taşınıyor! Ronaldo'dan sonra Messi'de dudak uçuklatan bir rakama Suudi Arabistan'da

09.05.2023 14:15

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, PSG'nin yıldızı Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi bir teklifte bulunmuştu. Ronaldo ile yeniden rakip olacak Arjantinli yıldızın Arabistan ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Fransız devi PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Efsanesi olduğu Barcelona'ya dönmesi beklenen Arjantinli'nin Ronaldo ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre, Messi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

400 MİLYON EURO KAZANACAK

Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo-Messi rekabeti Arabistan'a taşınıyor! Ronaldo'dan sonra Messi'de dudak uçuklatan bir rakama Suudi Arabistan'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo-Messi rekabeti Arabistan'a taşınıyor! Ronaldo'dan sonra Messi'de dudak uçuklatan bir rakama Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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