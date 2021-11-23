Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönüş sinyali verdi

Kötü günlerden geçen Barcelona, Ronald Koeman'la yolları ayırdıktan sonra kulübün efsane ismi Xavi Hernandez'i takımın başına getirdi. Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi ise Xavi'nin doğru tercih olduğunu belirtirken, Katalan devine yeniden dönüşün sinyalini verdi.

TRT Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre;

"BANA BARCELONA'DAN AYRILMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Paris'te mutlu olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, " Fransa'ya ve takımıma uyum sağladım" dedi. Messi, Paris Saint Germain'e transferi konusunda, "Bana Barcelona'dan ayrılmam gerektiğini söylediler, ben de bunu yaptım. Bu konuda başka açıklama yapamam" ifadesini kullandı.

"BAŞARININ NASIL KAZANILACAĞININ FARKINDA"

Eski takım arkadaşı Xavi'nin Barcelona'yı yeniden ayağa kaldırabilecek doğru isim olduğunu kaydeden Messi, "O, takımının her şeyini iyi biliyor ve başarının nasıl kazanılacağının da farkında" diye konuştu.

"BU BÜYÜK KULÜBE KATKIDA BULUNMAK BENİ MUTLU EDER"

Arjantinli yıldız, Katalan ekibine dönme ihtimaline de açıklık getiren yıldız isim, "Bu büyük kulübe katkıda bulunmak beni mutlu eder. Bu, saha içinde mi olur yoksa saha dışında mı bunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bir gün Barcelona'ya mutlaka geri döneceğim" dedi.

"İKİMİZ İÇİN DE GÜZEL BİR HATIRA OLARAK KALACAK"

Messi, İspanya Ligi'nde Ronaldo ile yaşadığı rekabetin hatırlatılması üzerine; "Aynı amaç için yıllarca farklı takımlarda mücadele ettik, bu ikimiz için de güzel bir hatıra olarak kalacak." ifadelerini kullandı.