Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler - Son Dakika
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Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler

13.06.2022 21:48
Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, ülkesi Arjantin'de dizide rol aldı. Los Protectores'in ikinci sezonunda rol alan Messi'nin setten görüntülerini dizinin yapımcısı tarafından paylaşıldı.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, dizi oyuncusu oldu.

KÜÇÜK BİR ROL OYNADI

Daha önce reklam filmlerinde oynayan Lionel Messi bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda olacak. Dünyaca ünlü futbolcu, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynadı.

Lionel Messi dizi oyuncusu oldu! İşte rol aldığı yapım
Messi'nin rol aldığı diziden bir kesit

DİZİ 2023'TE YAYINLANACAK

Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi. Arjantin dizisinin ikinci sezonu 2023'te ekranlara gelecek.

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Son Dakika Spor Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler - Son Dakika


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