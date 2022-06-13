Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, dizi oyuncusu oldu.
Daha önce reklam filmlerinde oynayan Lionel Messi bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda olacak. Dünyaca ünlü futbolcu, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynadı.
Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi. Arjantin dizisinin ikinci sezonu 2023'te ekranlara gelecek.
Son Dakika › Spor › Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler - Son Dakika