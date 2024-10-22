Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak - Son Dakika
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Spor

Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak

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Futbol kariyerinin Inter Miami'de sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin MLS Kupası'ndaki her hareketi göğsüne takılan bir kamerayla anbean şifresiz olarak Tiktok'tan yayınlanacak. Böylelikle ilk kez bir futbol maçı sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanılarak canlı yayınlanmış olacak.

22.10.2024 17:01  Güncelleme: 17:27
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Dünya futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve birçok kesim tarafından en iyisi olarak kabul edilen Lionel Messi, futbolculuk kariyerinde sayısız başarı elde etti. MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız, hayranlarını heyecanlandıracak bir ilke daha imza atacak.

MAÇLARDA KAMERA TAKACAK

Lionel Messi'nin hayranları, Inter Miami'nin MLS Cup 2024'te oynayacağı maçlarda Arjantinli yıldızın sahadaki her hareketini yakından ve kişisel olarak izleyebilecek. MLS'in açıklamasına göre; efsane futbolcu Inter Miami'nin turnuvadaki tüm maçlarında göğsüne bir kamera takacak ve taraftarlar onun sahadaki hareketlerini bir TikTok canlı yayını aracılığıyla takip edebilecek.

ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından "Messi Cam" olarak da adlandırılan "Player Spotlight" yayını, her Inter Miami maçının başlama saatinden beş dakika önce yayına girecek ve hem MLS hem de Inter Miami'nin TikTok kanallarından şifresiz olarak. izlenebilecek.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Bu hamle, ilk kez bir futbol maçının sosyal medya platformunda tek bir oyuncuya odaklanılarak canlı yayınlanması anlamına gelecek. Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Messi'nin de bir karşılaşmada tüm dikkatleri üzerine çekmesinin ilk örneği olmayacak. MLS, 2023'teki bir ABD Açık Kupası maçı sırasında maksimum dikkat çekmesi amacıyla 37 yaşındaki Messi'nin sahadaki hareketlerine odaklanan bir kamera kullanmıştı.

INTER MIAMI'YE KUPALAR KAZANDIRDI

Taraftarlar, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmasından bu yana Miami'ye ilk MLS Kupası şampiyonluğunu kazandırmaya çalışan dünya şampiyonunun koşuları, hareketleri, asistleri, golleri ve kutlamaları hakkında kişisel bir bakış açısına sahip olacaklar. Uzun süre Barcelona forması giyen oyuncu, Haziran 2023'te Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den olaylı bir şekilde ayrılarak ABD kulübüne katıldı. Messi, Inter Miami'de geçirdiği 16 ay içinde 2023'te Lig Kupası şampiyonluğu ve Ekim ayında MLS Supporters' Shield şampiyonluğu kazandı.

Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak

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Son Dakika Spor Lionel Messi, dünya futbol tarihinde bir ilke imza atacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Efsane 5 2 Yanıtla
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