Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı - Son Dakika
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Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı

Lionel Messi, İspanya\'dan bir takım daha satın aldı
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Arjantinli futbolcu Lionel Messi, UE Cornella'nın ardından İspanya La Liga 2 takımlarından Eldense'nin yeni sahibi oldu.

Kariyerini ABD temsilcisi Inter Miami’de sürdüren futbol dünyasının efsane ismi Lionel Messi, saha dışındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Arjantinli süper yıldız, İspanya 2. Ligi (La Liga 2) ekiplerinden CD Eldense’yi satın almak için taraflarla anlaşmaya vardı.

ANLAŞMAYA VARILDI, İMZA BEKLENİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Lionel Messi, 105 yıllık köklü geçmişe sahip CD Eldense’nin mevcut yönetimi ve hisse sahipleriyle prensipte el sıkıştı. Satın alma sürecinin resmiyet kazanması ve devir işlemlerinin tamamlanması için İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin (CSD) onayı bekleniyor.

CORNELLA'YI DA SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İspanya 5. Lig takımlarından Unió Esportiva Cornellà’yı bünyesine katarak kulüp sahipliğine adım atan 39 yaşındaki Arjantinli efsane, CD Eldense hamlesiyle birlikte profesyonel lig seviyesinde ilk kez bir futbol kulübünün sahibi olma unvanını elde edecek. Futbolu bıraktıktan sonra yaşamını ve iş faaliyetlerini İspanya’da sürdürmeyi hedeflediği ifade edilen Messi'nin, bu yatırımla birlikte Katalonya ve çevresindeki futbol ağını genişletmeyi amaçladığı öğrenildi. Arjantinli yıldızın, kulübün altyapısına ve kurumsal yapısına ciddi yatırımlar yapması planlanıyor.

Lionel Messi, La Liga, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lionel Messi, İspanya'dan bir takım daha satın aldı - Son Dakika
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