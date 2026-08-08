Lionel Messi'nin Babası Vefat Etti
Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında vefat etti.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, "Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından derin üzüntü duyduk." denildi.
Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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