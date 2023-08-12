Frikik hilesi ortaya çıktı! Messi herkesi ayakta uyutmuş

Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin Dallas ağlarına gönderdiği frikik golünün farklı bir açısı ortaya çıktı. Arjantinli yıldızın frikiği kullanmadan önce topu 5 adım yana kaydırdığı görüldü.

FUTBOLSEVERLER TEPKİLİ

Kendisine düzgün bir açı ayarlayana kadar topun yerini değiştirmeye devam eden Lionel Messi'nin bu hareketi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada binlerce etkileşim alan video "Messi'nin frikik hilesi" ifadeleriyle paylaşıldı.