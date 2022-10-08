Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var? - Son Dakika
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Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?

08.10.2022 13:48

Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna kiralık olarak kattığı vatandaşı Mauro Icardi'yi Arjantin Milli Takımı'na aldırmadığı iddia edildi. Messi'nin Sampaoli döneminde Icardi'yi kadroda görünce, "Bu pisliğin burada ne işi var." dediği ileri sürüldü.

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'nda Mauro Icardi'yi istemediği iddia edildi.

"HERKES ICARDI'DEN NEFRET EDİYOR"

Akşam'ın Arjantin'de gazetecilik yapan Rodrigo Francisco Lussich'ten aktardığı habere göre, Messi, Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi Arjantin Milli Takımı'na aldırmıyor. Lussich konuya ilişkin Show Partners'ta yaptığı açıklamada, "Messi, Icardi'yi aptal olarak nitelendiriyor. Milli Takım'da kötü muamele gördü. Herkes Icardi'den nefret ediyor. Sampaoli döneminde Icardi, Arjantin Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı. Mascherano, Messi, Agüero aynı masada oturuyorlardı. Icardi de o masaya oturma cesareti gösterdi. Messi ve arkadaşları Icardi'yle tek kelime konuşmadı." ifadelerini kullandı.

"SADECE ARABA VE SAATLERDEN BAHSEDİYOR"

Lussich açıklamasının devamında, "Birbirlerine mesaj göndermeye başladılar. Messi, 'Bu pisliğin, burada ne işi var?' dedi. Mascherano'nun Maxi López'in (Icardi'nin eşinin eski kocası) yakın bir arkadaşı olduğu için ona Milli Takım'da olduğu sürece Icardi'nin asla orada oynamayacağına söz vermiş. Ayrıca Icardi'nin sohbetlerde sadece araba ve saatlerden bahsettiğini söylüyorlar." dedi.

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Son Dakika Spor Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var? - Son Dakika
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