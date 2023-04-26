Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi yeni sözleşme için ikna edemiyor

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Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, Fransız devinden ayrılmaya çok yakın.

MAAŞINDA İNDİRME GİTMİYOR

Le Parisien'in haberine göre, Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de kazandığı 37 milyon euroluk maaşında indirime gitmek istemiyor. Bu durumdan dolayı zorda kalan Fransız devi, Arjantinli yıldız ile yolları ayırabilir.

BARCELONA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Paris Saint-Germain'in 22023-2024 sezonu planlarını Messi'siz yaptığı belirtilirken, Arjantinli yıldızın yeni dönemde eski takımı Barcelona'ya döneceği ciddi ciddi konuşuluyor. Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla 36 maça çıkarken, 20 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.