Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi yeni sözleşme için ikna edemiyor - Son Dakika
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Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi yeni sözleşme için ikna edemiyor

26.04.2023 11:30

Paris Saint-Germain, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan süperstarı Lionel Messi ile pazarlığa oturmak istiyor. Arjantinli süper yıldızın sözleşmesinde ki ağır maaş yükünü hafifletmek isteyen yönetim, Messi'yi ikna etmeye çalışıyor. Fransız devi PSG, Messi tarafından bir türlü olumlu cevap alamadı. Öte yandan Lionel Messi'nin efsane olduğu eski takımı Barcelona ile adı sıklıkla anılmaya başlandı.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, Fransız devinden ayrılmaya çok yakın.

MAAŞINDA İNDİRME GİTMİYOR

Le Parisien'in haberine göre, Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de kazandığı 37 milyon euroluk maaşında indirime gitmek istemiyor. Bu durumdan dolayı zorda kalan Fransız devi, Arjantinli yıldız ile yolları ayırabilir.

BARCELONA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Paris Saint-Germain'in 22023-2024 sezonu planlarını Messi'siz yaptığı belirtilirken, Arjantinli yıldızın yeni dönemde eski takımı Barcelona'ya döneceği ciddi ciddi konuşuluyor. Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla 36 maça çıkarken, 20 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.

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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi yeni sözleşme için ikna edemiyor - Son Dakika


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