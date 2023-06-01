Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor - Son Dakika
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Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor

01.06.2023 15:12

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. Galtier yaptığı açıklamada, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi, sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyecek.

"SON MAÇI OLACAK"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor

MESSI'NİN PSG KARNESİ

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu bu sezon PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı. Lionel Messi bu karşılaşmalarda 32 gol ve 35 asistlik katkı verdi.

Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor
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Paris Saint Germain, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lionel Messi için Paris Saint-Germain defteri resmen kapandı! Son maçına çıkıyor - Son Dakika
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