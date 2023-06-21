Lionel Messi, Suudi Arabistan ile turizm anlaşması imzaladı

Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Suudi Arabistan ile imzaladığı turizm anlaşması ile oturduğu yerden servet kazanacak. Dünyaca ünlü futbolcu, yapacağı paylaşımlarla 25 milyon euroya parayı cebine koyacak.
Anlaşmaya göre Lionel Messi, 2 yılda bir en az 5 gün Suudi Arabistan'da tatil yapacak. Masrafları hükümet tarafından karşılanacak Arjantinli yıldıza ek olarak 2 milyon dolar verilecek.
Dünyaca ünlü futbolcudan sosyal sorumluluk projelerine de katılması istenecek. Messi, bu projelere katılması durumunda ekstra 2 milyon dolar daha kazanacak.
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