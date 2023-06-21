Lionel Messi, Suudi Arabistan ile turizm anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Lionel Messi, Suudi Arabistan ile turizm anlaşması imzaladı

21.06.2023 12:29

Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Suudi Arabistan ile imzaladığı turizm anlaşması ile oturduğu yerden servet kazanacak. Anlaşmaya göre Messi, 2 yılda bir en az 5 gün Suudi Arabistan'da tatil yapacak ve masrafları hükümet tarafından karşılanacak. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine katılması durumunda ekstra 2 milyon dolar daha kazanacak.

Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, Suudi Arabistan ile imzaladığı turizm anlaşması ile oturduğu yerden servet kazanacak. Dünyaca ünlü futbolcu, yapacağı paylaşımlarla 25 milyon euroya parayı cebine koyacak.

İKİ YILDA BİR SUUDİ ARABİSTAN'DA TATİL YAPACAK

Anlaşmaya göre Lionel Messi, 2 yılda bir en az 5 gün Suudi Arabistan'da tatil yapacak. Masrafları hükümet tarafından karşılanacak Arjantinli yıldıza ek olarak 2 milyon dolar verilecek.

EKSTRA 2 MİLYON DOLAR DAHA KAZANACAK

Dünyaca ünlü futbolcudan sosyal sorumluluk projelerine de katılması istenecek. Messi, bu projelere katılması durumunda ekstra 2 milyon dolar daha kazanacak.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

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