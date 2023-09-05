Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri

Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, Opta Analyst tarafından kupanın favorileri arasında gösterildi.

FENERBAHÇE AĞIR FAVORİ

Fenerbahçe, H Grubu'nda Spartak Trnava, Ludogorets ve Nordsjaelland ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turnuvanın ağır favorisi olarak gösterilirken Aston Villa'nın ardından 2. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ, 7. SIRADA

Beşiktaş ise D Grubu'nda yer alırken Lugano, Club Brugge ve Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ise Konferans Ligi'nin favorileri arasında 7. sırada bulunuyor.