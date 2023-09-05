Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri - Son Dakika

Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:48

Opta Analyst, Konferans Ligi'nin favorilerini açıkladı. Fenerbahçe, Aston Villa'nın ardından 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluk için ağır favori gösterildi. Konferans Ligi'nde mücadelede eden bir başka temsilcimiz Beşiktaş ise kupanın favorisi olarak 7. sırada gösterildi.

Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, Opta Analyst tarafından kupanın favorileri arasında gösterildi.

FENERBAHÇE AĞIR FAVORİ

Fenerbahçe, H Grubu'nda Spartak Trnava, Ludogorets ve Nordsjaelland ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turnuvanın ağır favorisi olarak gösterilirken Aston Villa'nın ardından 2. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ, 7. SIRADA

Beşiktaş ise D Grubu'nda yer alırken Lugano, Club Brugge ve Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ise Konferans Ligi'nin favorileri arasında 7. sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Canlı yayında küfürler yağdıran Serdar Ortaç konuştu: 2 şişe alkol, 10 tane ilaç içmiştim
10:48 Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri
10:40 Dakikalarca devam etti! Gökyüzünü kaplayan elektrik yüklü bulutlar vatandaşı tedirgin etti
10:40 Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Oto gaza 1 lira 31 kuruş zam
10:38 Yeni başbakan koltuğa oturmadan Finlandiya'yı karıştırdı! Skandal fotoğrafları ortaya çıktı
10:35 Altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor
10:19 AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı
10:17 İngiltere'de fabrikanın fırınında mahsur kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti
10:10 Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kuş sütü' ikram etti! İşte iki liderin yemek menüsü
10:07 MasterChef All Star'ın 79. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaptan Dilara ve Sergen arasında tansiyon yükseliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 11:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Listeye göre Fenerbahçe kupanın bir ucundan tuttu! İşte Konferans Ligi'nin favorileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement