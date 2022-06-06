Litvanya-Türkiye maçına doğru

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Litvanya'nın teknik direktörü Valdas Ivanauskas, favorinin Türkiye olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı LFF Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanauskas, "Biz Türkiye'yi favori olarak görüyoruz. Bu maçta daha şanslı olarak görüyoruz. Türkiye'nin ve bizim hedeflerimiz farklı. Bunların kıyaslaması yapılamaz. Türkiye'nin hedefi bir an önce gruptan çıkabilmek. Teknik direktörünüz Alman ve bu yüzden de şanslısınız. Türkiye'ye karşı gerekli önlemleri alacağız ve elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Litvanya Teknik Direktörü, Lüksemburg'a 2-0 kaybettikleri maçta rakibe göre daha fazla pozisyona girdiklerini ancak şansın yanlarında olmadığını da belirtti.

Novikovas: "Türkiye ile oynamak bizim için bir şans"

Litvanyalı milli futbolcu Arvydas Novikovas, Türkiye'nin gücünü bildiklerini ve ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen ve Yılport Samsunspor'a transfer olan Novikovas, "Türkiye ile oynamak bizim için bir şans. Güçlü bir rakibe karşı ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Türk futbolunu herkes biliyor. Çok güçlü olduklarını biliyoruz. Birçok futbolcusu Avrupa'da oynuyor. Türk futbolunun çok iyi olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile biz farklı kulvardayız." diyen Novikovas, "Yüksek kalitede, iyi oynayan futbolcuları var. Biz tüm gücümüzle mücadele etmeye çalışacağız. Bu maçta, Lüksemburg mücadelesine göre daha agresif olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.