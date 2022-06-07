Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

07.06.2022 20:55
Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Litvanya-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. İlk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen Milliler'de Litvanya karşısına çıkacak ilk 11 belli oldu. Bu maçta sürpriz tercihlere imza atan Kuntz, kalede Doğan Alemdar'a şans verdi.

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücade TRT 1'den naklen yayınlanacak.

KUNTZ İLE 8. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.

LİTVANYA İLE TARİHİMİZDE İLK KEZ KARŞILAŞIYORUZ

A Milli Futbol Takımı, rakibi Litvanya ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Milliler, Litvanya karşılaşmasıyla tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Kazlauskas.

Türkiye: Doğan, Mert, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil, Serdar Dursun.

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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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