Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücade TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 18 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
A Milli Futbol Takımı, rakibi Litvanya ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Milliler, Litvanya karşılaşmasıyla tarihindeki 91. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.
Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Kazlauskas.
Türkiye: Doğan, Mert, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil, Serdar Dursun.
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