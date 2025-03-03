Livakovic Hırvatistan Kadrosunda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Livakovic Hırvatistan Kadrosunda

Livakovic Hırvatistan Kadrosunda

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı maça çağrıldı.

03.03.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan, 20 Mart Perşembe ve 23 Mart Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bu müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Dominik Livakovic - Fenerbahçe

Ivica Ivusic - Pafos

Dominik Kotarski - PAOK

Defans

Josko Gvardiol - Manchester City

Josip Juranovic - Union Berlin

Duje Caleta - Lyon

Borna Sosa - Torino

Josip Sutalo - Ajax

Josip Stanisic - Bayern Münih

Marin Pongracic - Fiorentina

Orta saha

Luka Modric - Real Madrid

Mateo Kovacic - Manchester City

Mario Pasalic - Atalanta

Nikola Vlasic - Torino

Luka Sucic - Real Sosiedad

Martin Baturina - Dinamo

Kristijan Jakic - Augsburg

Petar Sucic - Dinamo

Nikola Moro - Bologna

Toni Fruk - Rijeka

Forvet

Ivan Perisic - PSV

Andrej Kramaric - Hoffenheim

Franjo Ivanovic - Saint- Gilloise - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dominik Livakovic, Hırvatistan, Fenerbahçe, Güncel, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Livakovic Hırvatistan Kadrosunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:37:38. #7.11#
SON DAKİKA: Livakovic Hırvatistan Kadrosunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.