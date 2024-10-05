Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 Yendi - Son Dakika
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Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 Yendi

Liverpool, Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

05.10.2024 16:53
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Premier Lig'in lideri Liverpool, Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Premier Lig'in 7. haftası açılış maçında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 9. dakikasında Diogo Jota, Gakpo'nun pasında topu filelere gönderdi. Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, maçın 77. dakikada kaleci Alisson sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı kaleci yerini Vitezslav Jaros'a bıraktı. Temponun düştüğü ikinci yarıda başka gol olmazken, Liverpool sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Arne Slot'un öğrencileri puanını 16'ya yükselterek haftayı lider kapattı. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 Yendi - Son Dakika
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