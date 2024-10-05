Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 Yendi

Spor

Premier Lig'in lideri Liverpool, Crystal Palace'ı deplasmanda 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Premier Lig'in 7. haftası açılış maçında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 9. dakikasında Diogo Jota, Gakpo'nun pasında topu filelere gönderdi. Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, maçın 77. dakikada kaleci Alisson sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Brezilyalı kaleci yerini Vitezslav Jaros'a bıraktı. Temponun düştüğü ikinci yarıda başka gol olmazken, Liverpool sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Arne Slot'un öğrencileri puanını 16'ya yükselterek haftayı lider kapattı. Henüz galibiyeti olmayan Crystal Palace ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, milli maçlar için verilecek aranın ardından Chelsea'yi ağırlayacak, Crystal Palace ise Nottingham Forest'e konuk olacak. - İSTANBUL