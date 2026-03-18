Liverpool\'dan Galatasaray maçı öncesi eşi benzeri görülmemiş antrenman

Liverpool, Galatasaray ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi son antrenmanını farklı bir yöntemle gerçekleştirdi. İngiliz ekibinin idmanda tenis topu kullanması dikkat çekti.

FARKLI ANTRENMAN YÖNTEMİ

Teknik ekip, oyuncuların refleks, koordinasyon ve konsantrasyonunu artırmak amacıyla antrenmanda tenis topuna yer verdi. Futbolcuların bu yöntemle yaptığı çalışmalar, antrenmanın en ilgi çekici anları arasında yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ SON PROVA

Kritik karşılaşma öncesi yapılan bu antrenman, Liverpool'un maça ne kadar hazır ve odaklı olduğunu gösterdi. Oyuncuların tempolu görüntüsü teknik heyeti memnun etti.