Liverpool'dan Salah'a Veda Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liverpool'dan Salah'a Veda Mesajı

23.05.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool, Mısırlı yıldız Salah için veda mesajı yayımladı, başarıları ve profesyonelliği vurgulandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Salah için "Mısırlı süper yıldızın dokuz yıl giydiği kırmızı formayla sergilediği muhteşem performansın ardından birçok yönü iyi biliniyor, ancak bazı yönleri daha az tanınıyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot ise yayımladığı mesajda, Salah'ın profesyonellik yönüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Daha ilk günden profesyonelliğinden etkilendim çünkü her sezonda olduğu gibi sezon öncesi hazırlık döneminde yapılan testlerin hepsinden geçmişti. Bir teknik direktörün en çok istediği şeylerden birisi de geri dönen bir futbolcunun formda olması ve hazır hissetmesidir."

Liverpool'un eski çalıştırıcısı Jürgen Klopp da 33 yaşındaki oyuncu için "Gol atma arzusu onu rotasyona sokmayı en zor hale getirdi. Muhammed Salah kafasında hangi maçta rotasyona uygun olduğunu, hangisinde olmadığını belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar Mısırlı futbolcuyla takım arkadaşlığı yapan Jordan Henderson, Salah'ın Liverpool'daki 9 yıllık kariyerinde sürekli üstüne katarak kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, "Hiçbir zaman izin günü olmadı. Yazın izinli olduğu zamanlarda bile sürekli çalışıyordu. Her zaman 'Gelecek sezon nasıl daha iyi olabilirim?' diye düşünüyordu." ifadelerini kullandı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan Salah'a Veda Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına dizleri ile bastılar Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Tarihi adım T.C. kimlik kartları Müzekart’a dönüşüyor Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti
Elazığ’da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

12:45
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı Salonda adım atacak yer kalmadı
Aziz Yıldırım Şanlıurfa Fenerbahçeliler derneğine giriş yaptı! Salonda adım atacak yer kalmadı
12:17
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:18:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Liverpool'dan Salah'a Veda Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.