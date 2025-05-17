Liverpool\'dan şampiyonluk sonrası 35 milyon euroluk transfer

Premier Lig'de haftalar öncesinden şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılacağını açıklayan Trent Alexander-Arnold'un yerini dolduruyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen 24 yaşındaki Hollandalı yıldız Jeremie Frimpong'u kadrosuna katıyor. İki tarafın anlaşmaya vardığı belirtilirken, Frimpong için sağlık kontrollerinin planlandığı ve yıldız ismin Liverpool'a 5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

35 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, bu transfer için Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 35 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 48 maçta süre bulan Frimpong, 5 gol attı ve 12 asist yaptı. Yıldız ismin piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.