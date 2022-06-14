Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı - Son Dakika

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