Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı - Son Dakika
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Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı

14.06.2022 21:49
Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Portekiz'in Benfica takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Portekiz'in Benfica takımından Uruguaylı golcü futbolcu Darwin Nunez'i transfer ettiğini duyurdu.

Liverpool Kulübü, 22 yaşındaki Nunez ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nunez, Penarol ve Almeria'da oynadıktan sonra 2020'de Benfica'ya transfer olmuştu. Benfica'da iki sezonda 85 maça çıkan Nunez, 48 gol kaydetti.

Yeni takımında 27 numaralı formayı giyecek Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu.

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Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Liverpool, Darwin Nunez transferini açıkladı - Son Dakika

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