Liverpool-Galatasaray Maç Kadroları Açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Anfield Road
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike???????
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
