Liverpool-Galatasaray Maç Kadroları Açıklandı

18.03.2026 22:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve kadroları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Anfield Road

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike???????

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak: AA

