Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele, 1-1'lik skorla tamamlandı.
Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı muhteşem golle öne geçti. Konuk ekip Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Brezilyalı oyuncu Richarlison kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayarak 49 puana yükseldi. Tam 5 maç aradan sonra ligde puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, kendi sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Liverpool, hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.
