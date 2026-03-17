Liverpool, Galatasaray Maçına Hazır

LIVERPOOL, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Liverpool, yarın TSİ 23.00'te Anfield Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.