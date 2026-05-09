İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Liverpool, 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçerken, konuk ekip Chelsea 35. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea, 49 puana yükseldi. Liverpool ise puanını 59 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Tottenham Hotspur ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Liverpool ile Chelsea dev maçta yenişemedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?