Napoli'ye transfer olan ve takımının Serie A'da şampiyonluğa yürümesinde kilit rol oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Liverpool'un radarında olduğu öne sürüldü.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool'un, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda ezeli rakibi Manchester United'ı geride bıraktığı ve daha avantajlı olduğu aktarıldı. İngiliz devi geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoperi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.
Kim Min Jae'nin adı Liverpool ve Manchester United dışında Fransız devi Paris Saint-Germain ile de anılıyor. Başarılı futbolcunun geleceğinin ne olacağı ise merak konusu.
Öte yandan Napoli'nin de, Kim Min Jae ile yeni bir sözleşme imzalamak istediği ve başarılı ismin serbest kalma maddesini 80 milyon euro'ya çıkarmak istediği öne sürüldü.
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve takımına odaklanmak istediğini söylemişti. Bu sezon Napoli'de 36 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika