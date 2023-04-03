Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü

03.04.2023 17:09

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin adı transfer iddialarıyla anılıyor. 26 yaşındaki başarılı stoperin Liverpool forması giyeceği öne sürülürken, dünya devlerinin gözüne kestirdiği Güney Koreli yıldızın, güncel piyasa değeri ise 50 milyon Euro.

Napoli'ye transfer olan ve takımının Serie A'da şampiyonluğa yürümesinde kilit rol oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Liverpool'un radarında olduğu öne sürüldü.

LIVERPOOL İSTEKLİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool'un, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda ezeli rakibi Manchester United'ı geride bıraktığı ve daha avantajlı olduğu aktarıldı. İngiliz devi geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoperi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.

PSG DE İLGİLİ

Kim Min Jae'nin adı Liverpool ve Manchester United dışında Fransız devi Paris Saint-Germain ile de anılıyor. Başarılı futbolcunun geleceğinin ne olacağı ise merak konusu.

NAPOLI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Napoli'nin de, Kim Min Jae ile yeni bir sözleşme imzalamak istediği ve başarılı ismin serbest kalma maddesini 80 milyon euro'ya çıkarmak istediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PEFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve takımına odaklanmak istediğini söylemişti. Bu sezon Napoli'de 36 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez gol sevinci yaşadı.

YORUMLAR (1)
  • Eren Doruk: 18 milyona satti,ama sampiyonluk gitti,ali koc zekasi,peki yerine kim geldi coppplerrr Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Liverpool kesenin ağzını açacak! Kim Min Jae'nin piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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