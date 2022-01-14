Liverpool, Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile golsüz berabere kaldı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Arsenal'i konuk etti.
Karşılaşma boyunca iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Arsenal'de Granit Xhaka, karşılaşmanın 24. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Liverpool, 20 Ocak'ta Emirates Stadı'nda oynanacak yarı finalin ikinci maçında Arsenal'e konuk olacak.
Kaynak: AA
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