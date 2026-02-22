Liverpool, Nottingham'ı Uzatmalarda Yendi - Son Dakika
Liverpool, Nottingham'ı Uzatmalarda Yendi

22.02.2026 22:17
Liverpool, Nottingham Forest'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendi.

The City Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Liverpool, 90+7'de Alexis Mac Allister'ın attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Liverpool puanını 45'e çıkarırken, Nottingham Forest ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu'ndan rakibi olan Nottingham Forest, sarı-lacivertlileri 26 Şubat Perşembe günü ağırlayacak.

İngiliz ekibi, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

