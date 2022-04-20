Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek - Son Dakika
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BBC

Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek

20.04.2022 03:22
Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek

Manchester United ile Liverpool arasında oynanan Premier Lig maçında taraftarlar, oğlunu kaybeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya desteklerini sundu.

Manchester United ile Liverpool arasında oynanan Premier Lig maçında taraftarlar, oğlunu kaybeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya desteklerini sundu.

Liverpool'un stadı Anfield'da oynanan maçta ev sahibi takımın taraftarları, United oyuncusu Ronaldo'nun forma numarasını atfen, 7'nci dakikada ünlü " You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşlarını söyledi.

Bütün stadın ayağa kalktığı dakika boyunca alkışların yükseldiği Liverpool tribünlerinde bazı taraftarlar, Ronaldo'nun formasını da havaya kaldırdı.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, Salı günü oynanan maçta forma giyemedi.

Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çift, açıklamalarında "herhangi bir anne-babanın yaşayacağı en büyük acı" ifadelerini kullandı.

İkiz bebeklerden kız olanı ise hayatta. Çift, kızlarının doğumunun "kendilerine bir nebze de olsa yaşama gücü" verdiğini söyledi.

Futbolcular da siyah kol bantları taktı

İki takım oyuncuları da, Ronaldo ve ailesine verilen desteğin bir parçası olarak sahaya kollarında siyah bantlarla çıktı.

4-0 Liverpool'un üstünlüğü ile biten maç öncesinde United'ın hocası Ralf Rangnick, hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu söyleyerek, "Bütün takım, bütün kulüp onun [Ronaldo] yanında" ifadelerini kullandı.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp da, Ronaldo'nun kaybettiği oğlu anısı için yapılan alkışları "oyunun en önemli anı" olarak nitelendirdi ve "Hayatta futboldan çok daha önemli pek çok şey var. Cristiano ve ailesinin acısını paylaşıyoruz" dedi.

Tüm rekabetin bir kenara bırakılarak futbolun tam olarak böyle olması gerektiğini savunan Klopp, "Önemli olan tek bir şey var ve o da bu zarif gösteriydi. Haberi aldığımız ilk andan bu yana kalbimiz Cristiano ve ailesiyle" dedi ve ekledi:

"Nasıl bir his olacağını hayal dahi edemiyorum. Üzüntüsünü yürekten paylaşıyoruz."

Maçı yorumlayan BBC Radio 5'in futbol muhabiri John Murray, staddaki anları "harika" olarak anlattı.

Maçın BBC radyosundaki canlı anlatımında maç yorumcusu olan Everton'ın ve İskoçya milli takımının eski forveti James McFadden, Liverpool taraftarlarından övgüyle bahsederek, "Bu zor zamanında Ronaldo'ya gösterdikleri destek, oldukça zarif bir davranıştı" dedi.

İngiltere milli takımının efsane oyuncularından Gary Lineker de, Twitter'da yaptığı paylaşımda, o anlar için "güzel ve dokunaklı" ifadelerini kullandı ve Liverpool taraftarını davranışları için kutladı.

Maçta Liverpool'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Luis Diaz, 22 ve 85. dakikalarda Muhammed Salah ve 68. dakikada Sadio Mane tarafından kaydedildi.

Haftaya lider Manchester City'nin bir puan gerisinde ikinci sırada başlayan Liverpool, bu skorla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Manchester City ise bugün evinde Brighton'ı ağırlayacak.

Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek
Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek
Liverpool taraftarından oğlunu kaybeden Ronaldo'ya destek
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