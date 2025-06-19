Liverpool'un Yıldızı Bodrum'da Tatil Yapıyor

- Liverpool'un yıldızı Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti
İSTANBUL - Liverpool'un yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki futbolcunun, bir eğlence mekanındaki neşeli anları kameralara yansıdı.
İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki oyuncunun, önceki gece Yalıkavak'ta bulunan popüler bir Yunan restoranındaki eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ünlü futbolcunun söz konusu akşamda yaklaşık 600 bin TL hesap ödediği öğrenildi.
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