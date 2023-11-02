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Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıran örgüt açıklandı - Son Dakika

Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıran örgüt açıklandı

Son Güncelleme: 02.11.2023 22:15

Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasının 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığı Kolombiya hükümeti tarafından duyuruldu.

Premier Lig devi Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından kaçırıldığı Kolombiya hükümeti tarafından teyit edildi.

KAÇIRAN ÖRGÜT TEYİT EDİLDİ

Kolombiya hükümet temsilcisi Otty Patino yaptığı açıklamada, Diaz'ın ELN mensupları tarafından alıkonulduğunu teyit ettiklerini söyledi. Patino, "Edindiğimiz bilgilere göre 28 Ekim'de Luiz Diaz'ın babası Luiz Manuel Diaz, Guajira yönetim bölgesine bağlı Barrancas kasabasında, ELN'ye bağlı bir birlik tarafından kaçırıldı" dedi.

"SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Patino, Diaz'ın babasının serbest bırakılması için, "Sayın Luis Manuel Diaz'ın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Diaz'ın can güvenliğinin sağlanmasını istiyor ve ELN'yi sorumlu davranmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu. Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan haberde ise ELN mensuplarının Diaz'ın babasını serbest bırakacağı sözünü verdiği öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıran örgüt açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kaçıran örgüt açıklandı - Son Dakika
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