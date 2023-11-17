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Liverpoollu yıldızın babası oğlunun sahada yaptıklarını görünce kendinden geçti - Son Dakika

Liverpoollu yıldızın babası oğlunun sahada yaptıklarını görünce kendinden geçti

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Kolombiya'nın Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta, Liverpool'un yıldız oyuncusu Luis Diaz'ın attığı gollere fazla sevinen babası adeta kendinden geçti.

17.11.2023 12:29  - Güncelleme: 13:05

2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Kolombiya, Liverpool'un yıldız futbolcusu Luis Diaz'ın kaydettiği gollerle Brezilya'yı 2-1 yenmeyi başardı.

DIAZ 2 GOL ATTI

26 yaşındaki yıldız futbolcunun babası Luis Manuel Diaz'ın da tribünlerde yer aldığı maçın 4. dakikasında Martinelli'nin golüyle geriye düşen Kolombiya, Luis Diaz'ın 75 ve 79. dakikalarda attığı iki golle Sambacılar'ı mağlup etti.

Liverpool'un yıldızının babası gollerden sonra adeta kendinden geçti

BABASI KENDİNDEN GEÇTİ

Luis Diaz'ın kısa bir süre önce kaçırılan babası, oğlunun Brezilya'ya attığı 2 golün ardından adeta kendinden geçti. Luis Manuel Diaz'ın o anları saniye saniye kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Liverpool, Kolombiya, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpoollu yıldızın babası oğlunun sahada yaptıklarını görünce kendinden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liverpoollu yıldızın babası oğlunun sahada yaptıklarını görünce kendinden geçti - Son Dakika
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