"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen\'den beklenmedik yanıt
26.02.2026 12:32  Güncelleme: 13:02
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen\'den beklenmedik yanıt
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Maç sonrası Victor Osimhen'e ''Bir sonraki turda, Liverpool veya Tottenham var. Hangisini tercih edersin?'' şeklinde bir soru soruldu. Osimhen o soruya, ''Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak onlar için. Şimdi kimle karşılaşırsak karşılaşalım, fazla bir şey söyleyemem ama Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim'' şeklinde bir yanıt verdi. Yıldız ismin o sözleri çok konuşuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 5-2'lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5'lik skorla son 16 turuna yükseldi.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"LIVERPOOL'DAN KAÇMAYI TERCİH EDERİM"

Karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'e, "Bir sonraki turda Liverpool veya Tottenham var. Hangisini tercih edersin?" sorusu yöneltildi.

"KOLAY OLMAYACAK"

CBC Sports Golazo'ya konuşan Nijeryalı yıldız, "Dürüst olmak gerekirse, Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak onlar için. Şimdi kimle karşılaşırsak karşılaşalım, fazla bir şey söyleyemem ama Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim. Ama gelirlerse elbette işi çözeceğiz. Ama kolay olmayacak. Burası Şampiyonlar Ligi. Hiçbir takım kolay değil" ifadelerini kullandı. Osimhen'in "Liverpool'dan kaçmayı tercih ederim" sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Victor Osimhen, Galatasaray, Liverpool, Tottenham, Juventus

Son Dakika Spor 'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adam Adam:
    Dünkü oyunla ikisine de eleniriz. 50 4 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Sen kendi futbolunu oyna,galatasaray gibi oyna rakibin kim olduğunun ne önemi var, şampiyonlar liginde oynuyorsun, akşamki gibi saç baş yoldurmayın yeter, ruhunuzu ortaya koyun. Göğsünüzde Türk bayrağı var. Gücünüzü ay yıldız dan alın Bunu unutmayın yeter. 33 3 Yanıtla
  • carliitom@hotmail.com [email protected]:
    Korkak 5 29 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    korkak değil..Akil ve mantik..Git kumda oyna cesur (!) 12 1
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    dogru demis 18 1 Yanıtla
  • Serkan Armaoglu Serkan Armaoglu:
    Galatasaray iki maçtır (Konya, Juventus) tel tel dökülüyor, tek ayakta kalan isim Osimhen tek bir futbolcuyla da olacak iş değil bu 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt - Son Dakika
