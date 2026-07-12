Liyne Nisa Akgül, Tai Chi ile Genç Sporcular Yetiştiriyor - Son Dakika
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Liyne Nisa Akgül, Tai Chi ile Genç Sporcular Yetiştiriyor

12.07.2026 11:32
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Dünya ikincisi Liyne Nisa Akgül, İzmir'de tai chi sporunu yaygınlaştırmak için kurs açtı.

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tai chi sporcusu Liyne Nisa Akgül, kendisi gibi sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

İzmir'de tai chi sporunu 6 yıldır profesyonel olarak yapan, salon imkanı bulamadığı için park ve bahçelerde antrenman yaparak uluslararası başarılar elde eden 21 yaşındaki Liyne Nisa, 8-13 Haziran'da Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda iki kategoride ikincilik elde etti.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Balkan şampiyonlukları, 2024'te Singapur'da dünya üçüncülüğü bulunan Liyne Nisa, kendisi gibi sporcular yetiştirmek için harekete geçti.

Genç sporcu, açtığı kursla tai chi sporunu İzmir'de yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

"Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyoruz"

Liyne Nisa Akgül, AA muhabirine, İzmir'de bu sporu profesyonel olarak yapan tek sporcu olduğunu ve bunun zorluklarını yaşadığını söyledi.

Yaptığı sporun Çin'in ata sporu olduğunu, farklı ülkeler adına yarışan Çinli sporculara karşı mücadele ettiğini vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Onların eğitimleri ve sunulan imkanlar biraz daha üst seviyede oluyor. Küçüklükten itibaren antrenmanlarına başladıkları için bu spor onlara daha kolay geliyor. Ben 15 yaşında başladım ve salon olmaması nedeniyle parkta, bahçede çalışmamızdan dolayı bu seviyeye gelmem bile bizim için çok büyük bir başarı. Hiçbir şekilde bahane olarak görmüyoruz bunu. İlerleyen dönemde çok daha iyi sonuçlar alarak şampiyonluğu hedefliyoruz. Ağustos ayında Balkan Şampiyonası olacak, inşallah katıldığımız kategoride altın madalya kazanmayı hedefliyoruz."

Milli takım antrenörlüğü hedefi

Akgül, İzmir'de bu sporu yaygınlaştırmak istediğini ifade ederek "Çünkü tai chi yapmak isteyen çok fazla kişi var. İlerleyen zamanlarda milli takım antrenörlüğüne kadar ilerlemek istiyorum. Ben bir tai chi sporcusu olarak bu alanda da sporcular yetiştirmek istiyorum. İzmir'de bunu yaymak istiyorum. Bu benim en büyük hedeflerimden birisi." diye konuştu.

Antrenör Resul Sadeki ise İzmir'de yetenekli çocukların olduğunu ancak bu branşı yeterince tanınmadığını söyledi.

Liyne ile ilk başladıklarında onun da bu sporu çok bilmediğini ancak zamanla öğrenip dünyada dereceler aldığını aktaran Sadeki, "Bu yıl yeni çocuklar da geldi. Onlarla çalışıyoruz. Tai chi çok kapsamlı bir branş. Yarışmalarda bunun yalnızca bir bölümü yer alıyor ve bu bölümü genç sporcularla çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığında yavaş hareketlerden oluşuyor gibi görünse de oldukça zor ve derin bir spor. Büyük bir sabır ve disiplin gerektiriyor." dedi.

Kaynak: AA

İzmir, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liyne Nisa Akgül, Tai Chi ile Genç Sporcular Yetiştiriyor - Son Dakika

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