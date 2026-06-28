Lo Celso: Messi Güç Veriyor - Son Dakika
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Lo Celso: Messi Güç Veriyor

28.06.2026 09:33
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Arjantinli Giovani Lo Celso, Messi'nin performansının takıma güç verdiğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de ilk golü atan Giovani Lo Celso, Messi'nin performansının takıma güç verdiğini söyledi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, yaşadığı zorlukların ardından Dünya Kupası'nı sabırla beklediğini dile getirdi.

Çok çalışmanın karşılığını aldığını ve hayallerinin ötesinde olduğunu vurgulayan Lo Celso, "Teknik ekibime, takım arkadaşlarıma ve özellikle zor zamanlarımda yanımda olan aileme teşekkür ederim. Grup maçlarında iyi oynadık. Bugün yediğimiz gol sadece ufak bir talihsizlikti." açıklamasında bulundu.

Grup aşamasının geride kaldığını, artık eleme turlarına odaklandıklarını belirten Lo Celso, son 32 turunda karşılaşacakları Yeşil Burun Adaları'nın zorlu bir takım olduğunu belirtti.

Takımda iyi bir rekabet olduğunu sözlerine ekleyen Lo Celso, Messi'nin performansı için de "Messi'nin performansı ve mutluluğu harika. Onun her gün sergilediği tutum bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Lionel Messi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lo Celso: Messi Güç Veriyor - Son Dakika

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