TRENDOY 1'inci Lig takımlarından Manisa FK'da sözleşmesi biten Fransız santrfor Lois Diony'nin (33) yeni sezon öncesi Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Kayserispor'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Geçen sezon 38 maçta 22 gol, 5 asistlik performans sergileyerek alkış toplayan tecrübeli golcü Manisa ekibiyle kontrat yenilememişti. Deneyimli forvetin önümüzdeki günlerde Kayseri temsilcisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Lois Diony Kayserispor'la Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?