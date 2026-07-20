Geçen sezon Manisa FK formasını ligde 38 maçta terleten 33 yaşındaki forvet, 22 gol atarak takımına önemli katkı sağlamıştı. Diony, Manisa FK'dan önce de Bandırmaspor'da görev yapmıştı. Manisa FK, Diony'nin yerine Erzurumspor FK'dan 32 yaşındaki Malili golcü Cheickne Sylla'yı kadrosuna dahil etti.
Son Dakika › Spor › Lois Diony, Mardin 1969 Spor'la Anlaştı - Son Dakika
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