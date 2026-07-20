Lois Diony, Mardin 1969 Spor\'la Anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün geçen sezon en skorer oyuncusu olan Fransız golcü Lois Diony yuvadan uçuyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Diony'nin, 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçen sezon Manisa FK formasını ligde 38 maçta terleten 33 yaşındaki forvet, 22 gol atarak takımına önemli katkı sağlamıştı. Diony, Manisa FK'dan önce de Bandırmaspor'da görev yapmıştı. Manisa FK, Diony'nin yerine Erzurumspor FK'dan 32 yaşındaki Malili golcü Cheickne Sylla'yı kadrosuna dahil etti.