Lois Diony, Mardin 1969 Spor'la Anlaştı - Son Dakika
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Lois Diony, Mardin 1969 Spor'la Anlaştı

Lois Diony, Mardin 1969 Spor\'la Anlaştı
20.07.2026 11:26
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Manisa FK'nın yıldız forveti Lois Diony, Mardin 1969 Spor'la sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün geçen sezon en skorer oyuncusu olan Fransız golcü Lois Diony yuvadan uçuyor. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Diony'nin, 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Geçen sezon Manisa FK formasını ligde 38 maçta terleten 33 yaşındaki forvet, 22 gol atarak takımına önemli katkı sağlamıştı. Diony, Manisa FK'dan önce de Bandırmaspor'da görev yapmıştı. Manisa FK, Diony'nin yerine Erzurumspor FK'dan 32 yaşındaki Malili golcü Cheickne Sylla'yı kadrosuna dahil etti.

Kaynak: DHA

Mardin, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lois Diony, Mardin 1969 Spor'la Anlaştı - Son Dakika

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