Londra'da Ballon d'Or 2026 töreni başladı, kazanan sayfaları tartışma yarattı - Son Dakika
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Londra'da Ballon d'Or 2026 töreni başladı, kazanan sayfaları tartışma yarattı

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Londra\'da Ballon d\'Or 2026 töreni başladı, kazanan sayfaları tartışma yarattı
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Ballon d'Or 2026 töreni, 70. yılında Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda TSİ 23.00'te başladı ve 13 dalda ödül verilecek. Tören öncesi sitede bazı adayların kazanan sayfaları yayınlandı; Ballon d'Or bunların önceden hazırlandığını ve sonuçlara işaret etmediğini açıkladı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden sayılan Ballon d'Or (Altın Top) 2026 ödül töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda yapılıyor.Ballon d'Or gala gecesi Türkiye saatiyle (TSİ) 21.00'de, ödül töreni ise 23: 00'te başladı.70. yılında tarihi bir değişikliğe imza atarak Londra'ya taşınan ödül töreni, France Football ve UEFA iş birliğiyle gerçekleşiyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre törenin Londra'ya taşınması, 1956'da ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz efsane Sir Stanley Matthews'a bir saygı duruşunu simgeliyor.Törende, erkekler ve kadınlar kategorileri dahil toplam 13 dalda ödül dağıtılacak.Gecede ana ödüllerin yanı sıra futbolun farklı kulvarlarındaki başarılar da ödüllendirilecek.En iyi erkek futbolcu ödülü için favoriler arasında şu isimler var: Ballon d'Or internet sitesinde tartışmalı sayfalarBallon d'Or'un internet sitesinde ödül töreninden hemen önce yayımlanan ve ödülün kazananının açıklandığı web sayfaları, tartışmalara neden oldu.Yayınlanan ayrı ayrı sayfalarda, Harry Kane'in, Lamine Yamal'ın ve Kylian Mbappe'nin "en iyi oyuncu" olarak belirlendiği yönünde haberler yer alıyordu.Kimileri bunun "kazanan oyuncunun sızdırılması" olduğunu ileri sürse de Ballon D'or bu web sayfalarının "tüm adaylar için önceden hazırlandığını" ve yanlışlıkla yayına alındığını kaydetti.Açıklamada, "Bu sayfalar sonuçlar ve sıralama hakkında hiçbir ipucu ve işaret anlamına gelmemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: BBC
LondraTörenSporSon Dakika

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