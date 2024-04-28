Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in - Son Dakika
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Spor

Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı karşılaşmayı Arsenal 3-2 kazandı ve 2 maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde 80 puanla liderliğini sürdürdü.

28.04.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu. Müsabakayı 3-2 Arsenal kazandı.

38 DAKİKADA 3 GOL

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Bukayo Saka ile farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, takımının 3. golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı, deplasman ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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SON DAKİKA: Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in - Son Dakika
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