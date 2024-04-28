Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasındaki Londra derbisinde Tottenham'a konuk oldu. Müsabakayı 3-2 Arsenal kazandı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Bukayo Saka ile farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, takımının 3. golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı, deplasman ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in - Son Dakika
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