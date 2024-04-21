Londra Maratonu\'nda Kadınlar Kategorisinde Dünya Rekoru Kırıldı

Spor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırdı.

Jepchirchir 42 km 195 metrelik mesafeyi 2 saat 16 dakika 16 saniyede tamamladı.

Erkeklerdeyse yine Kenyalı Alexander Munyao, 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kenenisa Bekele'yi geride bırakarak birinci oldu.

27 yaşındaki atlet parkuru 2 saat 4 dakika 1 saniyede tamamladı.

Yaklaşık 50 bin koşucunun katıldığı maratonun halka açık yarışı sürüyor.

Londra maratonunun geçen yılki kazananı Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, Şubat ayında Kenya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

24 yaşındaki atlet Kiptum, Amerika’nın Chicago kentinde geçen Ekim ayında düzenlenen maratonda 42 kilometreyi 2 saat 35 saniyede koşarak bu alandaki rekorunu kırmıştı.

Maratonun ilginç kostümleri

Maraton, pek çokları için insan bedeninin sınırlarını zorlamak olsa da, bazıları için trafiğe kapanmış sokaklarda iyi vakit geçirmek demek.

Birçok koşucu ise seçtikleri yardım kuruluşlarına bağış toplamak adına koşuyor.

İlk olarak 29 Mart 1981'de yapılan Londra Maratonu, o tarihten beri dünya spor fikstürü için önemli etkinliklerden birisi oldu.

İlk yılından bu yana sokaklar oldukça renkli kıyafetlere de sahne oldu.