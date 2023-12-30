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Los Angeles FC, Hugo Lloris'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Los Angeles FC, Hugo Lloris'i kadrosuna kattı

MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i 1+2 yıllık sözleşmeyle transfer etti. 9 yıl boyunca Tottenham'da kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi ve 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci unvanını elinde bulunduruyor.

Los Angeles FC, Hugo Lloris\'i kadrosuna kattı
30.12.2023 - 23:05,
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Amerika Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız file bekçisi ile 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA
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