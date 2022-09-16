Luan Peres'in sağlık durumu iyi - Son Dakika
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Luan Peres'in sağlık durumu iyi

16.09.2022 01:36
Luan Peres'in sağlık durumu iyi

Fenerbahçe'de Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'in yapılan ilk kontrollerinde sorun olmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Rennes maçında sakatlanan Luan Peres'in yapılan ilk kontrollerinde sorun olmadığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı. Sahayı sedye ile terketmek sorunda kalan Peres'in yerine oyuna Alioski dahil oldu. Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres'in detaylı kontrollerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı Rennes-Fenerbahçe maçının ardından Rennes-Fenerbahçe maçının ardından
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Luan Peres, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luan Peres'in sağlık durumu iyi - Son Dakika

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