Lucescu Görevine Devam Ediyor

21.02.2026 15:29
Romanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Lucescu'nun görevde kalacağını açıkladı.

Romanya Futbol Federasyonu, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun görevine devam edeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lucescu, Romanya'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçlarına hazırlanmasının önemine değinerek, "Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süreç boyunca en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve eminim ki bu maçlara çok iyi hazırlanacaklar. Yetenekliler ve Rumenleri mutlu etme arzusu taşıyorlar. Grubun hırsına ve gücüne ve bu anı aşma yeteneğine inanıyorum. Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığı sebebiyle Bükreş'te bulunan bir hastanede tedavi gören 80 yaşındaki çalıştırıcı, hastalığıyla ilgili bir görüş daha almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir kliniğe götürülmüştü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

