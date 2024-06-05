Luciano Spalletti: "Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık" - Son Dakika
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Luciano Spalletti: "Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye karşısında topu geri kazanmakta zorlandıklarını ve bu yüzden de ofansif fırsatlar yakalayamadıklarını söyledi. Spalletti, maçta futbolcularını daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu ve daha iyi çalışmaları gerektiğini belirtti.

05.06.2024 01:48
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- Luciano Spalletti: "Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık"

BOLOGNA - İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye karşısında topu geri kazanmakta zorlandıklarını ve bu yüzden de ofansif fırsatlar yakalayamadıklarını söyledi.

İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan özel maçta Türkiye ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, "Böyle bir maç bekliyordum. Fiziksel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Belki daha kaliteli oynayabilirdik. Rakip alanda top oynamamız biraz zor oldu. Rakip topu aldıktan sonra topu geri almak zor oldu bizim için. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almamız gerekiyordu. Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile oynanan hazırlık maçında futbolcularını daha iyi tanıma fırsatı bulduğuna da değinen Spalletti, "Daha iyi çalışmamız lazım. Fazla top kaybettik ve bunun etkisini gördük sahada. Aynı zamanda yorgun olan futbolcularımız vardı. Bu da bizi etkiledi ve oyunumuzu bozdu. Fazla koştuk ama sonuca varamadık. Kanatlarda da kalite gösteremedik. Kendi sahamızda topu hızlı geri almamız gerekiyordu" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Luciano Spalletti: 'Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık' - Son Dakika

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